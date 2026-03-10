El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del presidente de Gambia que condena los ataques iraníes

ABU DABI, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Gambia, Adama Barrow, quien condenó los ataques iraníes, que calificó de flagrantes, contra Emiratos y otros países de la región, y señaló que constituyen una grave violación de la soberanía de los Estados y una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad regionales.

El presidente Barrow también expresó la solidaridad de Gambia con Emiratos Árabes Unidos en todas las medidas que adopte para salvaguardar su seguridad y proteger su integridad territorial y la seguridad de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al presidente gambiano la postura de apoyo de su país hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de un cese inmediato de las acciones militares y de retomar un diálogo serio y la vía diplomática para evitar una mayor escalada y preservar la seguridad y la estabilidad regional e internacional.