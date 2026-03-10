Omán condena el ataque contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en Irak

MASCATE, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El Sultanato de Omán expresó su condena y denuncia del ataque contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en la región del Kurdistán de Irak, al que calificó como una flagrante violación de las convenciones y normas diplomáticas que garantizan la inviolabilidad de las misiones e instalaciones diplomáticas.

En un comunicado difundido este martes por el Ministerio de Asuntos Exteriores y recogido por la agencia oficial Oman News Agency (ONA), el sultanato reafirmó su plena solidaridad con Emiratos Árabes Unidos y con las medidas que adopta para proteger sus representaciones diplomáticas y preservar su seguridad y estabilidad, al tiempo que reiteró su firme rechazo a todas las formas de violencia, independientemente de sus motivos.