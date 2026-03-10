El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del presidente del Kurdistán iraquí que condena el ataque contra el consulado emiratí

ABU DABI, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Nechirvan Barzani, presidente de la región del Kurdistán de Irak, quien condenó el ataque terrorista, que calificó de atroz, contra el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en la región.

Barzani afirmó que el ataque contra el consulado emiratí constituye una violación de las normas y convenciones internacionales que garantizan la protección de las misiones diplomáticas y de sus instalaciones, y representa una peligrosa escalada que amenaza la seguridad del personal diplomático.

Durante la conversación, ambas partes también abordaron los graves acontecimientos en la región en medio de la escalada de las acciones militares y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales.