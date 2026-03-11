Abdullah bin Zayed recibe una llamada del viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Jordania que transmite sus condolencias por la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas

ABU DABI, 11 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió una llamada telefónica de Ayman Al Safadi, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y de Expatriados del Reino Hachemí de Jordania, quien transmitió sus condolencias por el martirio de los miembros de las Fuerzas Armadas el capitán piloto Saeed Rashid Hamad Al Balushi y el teniente primero Ali Saleh Ismail Al Tunaiji, fallecidos tras el accidente de un helicóptero debido a una falla técnica mientras cumplían con su deber nacional en el país.

Al Safadi expresó sus sinceras condolencias a Emiratos Árabes Unidos y reafirmó la plena solidaridad del Reino Hachemí de Jordania con el país ante esta dolorosa pérdida.

Asimismo, transmitió sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias de los dos mártires y rogó a Dios Todopoderoso que les conceda Su infinita misericordia y que proteja a Emiratos Árabes Unidos y a su pueblo de todo mal.