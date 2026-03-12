El presidente de los EAU y el de Mauritania abordan la situación regional en una llamada telefónica

ABU DABI, 12 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Mauritania, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Durante la conversación, ambos abordaron los acontecimientos militares y de seguridad en la región y sus graves repercusiones para la seguridad y la paz regionales.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani condenó el atentado terrorista que tuvo como objetivo el Consulado General de los Emiratos Árabes Unidos en la Región del Kurdistán, en Irak, y lo calificó de violación de las normas y convenciones internacionales que garantizan la protección de las misiones diplomáticas y de sus instalaciones.

Asimismo, reiteró la condena de Mauritania a los flagrantes ataques iraníes que continúan teniendo como objetivo el territorio de los Emiratos Árabes Unidos y de otros países de la región, y afirmó la solidaridad de su país con los EAU en la defensa de su soberanía, seguridad y estabilidad.

Ambas partes subrayaron la necesidad de reducir la escalada para evitar nuevas amenazas a la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.