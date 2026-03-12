Los presidentes de los EAU y de Argentina abordan la situación regional en una llamada telefónica

ABU DABI, 12 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Argentina, Javier Milei.

Durante la conversación, Milei condenó los flagrantes ataques iraníes que continúan teniendo como objetivo el territorio de los Emiratos Árabes Unidos y de varios otros países de la región. Asimismo, reafirmó la solidaridad de Argentina con los EAU respecto a las medidas adoptadas para salvaguardar su soberanía y seguridad y garantizar la protección de su territorio y su población.

El presidente argentino también condenó el atentado terrorista contra el Consulado General de los Emiratos Árabes Unidos en la Región del Kurdistán, en Irak, y lo calificó de violación de las normas y convenciones internacionales que garantizan la protección de las misiones diplomáticas y de sus instalaciones.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Milei la postura de apoyo de Argentina hacia los Emiratos Árabes Unidos.

Ambos dirigentes examinaron además los acontecimientos regionales a la luz de la grave escalada militar y sus repercusiones para la seguridad y la estabilidad en la región.

Asimismo, subrayaron la necesidad de un cese inmediato de esta escalada y de que prevalezcan el diálogo y las soluciones políticas para evitar nuevas amenazas a la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.