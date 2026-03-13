Abdulla Al Hamed: un periodismo profesional y responsable es la primera línea de defensa frente a la desinformación en tiempos de crisis

DUBÁI, 13 de marzo de 2026 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Autoridad Nacional de Medios (NMA), afirmó que el mes sagrado de Ramadán llega este año en medio de circunstancias excepcionales para el país debido a lo que calificó como ataques traicioneros de Irán, y señaló que estos intentos desesperados de socavar la seguridad nacional se estrellaron contra la fortaleza de resiliencia construida por los valientes miembros de las fuerzas armadas.

Sus declaraciones se produjeron durante la apertura del encuentro anual de Ramadán organizado por la Autoridad Nacional de Medios, celebrado ayer en el hotel Atlantis The Royal de Dubái, en el marco de su compromiso de reforzar la comunicación continua con los líderes del sector mediático.

Al Hamed afirmó que los héroes de la nación protagonizaron una gesta al enfrentarse con gran eficiencia y capacidad a los misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV) hostiles lanzados por Irán.

Añadió que el notable nivel de profesionalidad y vigilancia demostrado por los defensores del país refleja una sólida doctrina militar y una firme convicción en el derecho a defender la soberanía nacional.

Subrayó que las escenas de interceptación de misiles y drones en el cielo generaron una profunda sensación de tranquilidad entre ciudadanos y residentes, imposible de quebrar por las amenazas.

El presidente de la NMA elogió asimismo la sabiduría y la visión estratégica con la que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, está guiando al país en esta etapa crítica. Señaló que el mismo liderazgo que construye las naciones en tiempos de prosperidad es el que sabe protegerlas en momentos de desafío.

Añadió que el enfoque del jefe del Estado para la gestión de crisis se basa en la serenidad, la claridad de visión y una profunda confianza en la capacidad del país para superar las adversidades, y destacó que estos momentos difíciles representan tan solo una etapa pasajera en la trayectoria de una nación que históricamente ha transformado los retos en oportunidades de progreso y cohesión.

Al Hamed indicó que esta sabiduría del liderazgo sirve de brújula para los medios nacionales, orientándolos hacia un discurso equilibrado que evite las reacciones emocionales y se base en la confianza y la conciencia, dirigiéndose tanto a la razón como a la tranquilidad de la sociedad.

También subrayó que el periodismo responsable en tiempos de crisis puede tener, en ocasiones, un impacto mayor que el propio ruido de los acontecimientos.

“Los medios nacionales son un batallón desplegado en las trincheras de la conciencia y una muralla que protege el frente interno”, afirmó. Añadió que el encuentro transmite un mensaje claro: el ataque traicionero contra el espacio aéreo del país no ha hecho más que reforzar la unidad nacional, y las palabras responsables en tiempos de crisis representan la primera bala frente a la agresión y la desinformación.

Subrayó que los conflictos en el mundo actual ya no se limitan a los campos de batalla convencionales, sino que se han extendido con fuerza al ámbito mediático, donde la batalla por la conciencia pública no es menos peligrosa que la confrontación armada.

Explicó que la lucha por las palabras, las imágenes y la información se ha convertido en un frente paralelo en el que se intentan ejercer influencias, difundir desinformación y propagar rumores, lo que aumenta la responsabilidad de los medios nacionales de verificar la información, reforzar la verdad y proteger a la opinión pública.

Afirmó que un periodismo profesional y responsable representa la primera línea de defensa frente a las campañas de desinformación y una garantía para proteger la conciencia colectiva de la sociedad.

Al Hamed señaló además que la crisis ha revelado una prueba ética en la que algunos grandes medios han abandonado sus estándares profesionales tras perder su brújula de la verdad y adoptar agendas cuestionables. A su juicio, ello refleja una bancarrota moral que exige que los medios nacionales respondan con cautela estratégica, incluida la adopción de boicots informativos contra quienes se apartan de la integridad profesional y la negación de plataformas a esos actores para evitar que influyan en la conciencia social.

Dirigiéndose a los usuarios de redes sociales, subrayó que la huella digital de cada ciudadano emiratí debe reflejar los valores de los “Hijos de Zayed”: nobleza, dignidad y confianza en sí mismos.

Advirtió contra la participación en disputas o la respuesta a cuentas ofensivas que se alimentan de la interacción, y señaló que la mejor forma de combatir la falsedad es ignorarla y evitar difundirla. También pidió cautela ante la difusión de contenidos procedentes de fuentes desconocidas que podrían formar parte de herramientas de guerra psicológica.

El encuentro de Ramadán contó con la presencia de Mohammed Saeed Al Shehhi, vicepresidente de la NMA; Jamal Obaid Al Kaabi, secretario general de la NMA; varios responsables del sector mediático en los EAU; directores de medios; altos representantes de organizaciones mediáticas árabes e internacionales que operan en el país; representantes de empresas del sector; y varios influyentes creadores de contenido en redes sociales.

La reunión tuvo como objetivo intercambiar opiniones y experiencias sobre las formas de desarrollar el trabajo periodístico y adaptarse a las rápidas transformaciones del sector tanto a nivel regional como mundial, así como reforzar la cooperación entre las instituciones que operan en el ámbito mediático para mejorar el desempeño del sector, fortalecer el ecosistema mediático del país, apoyar el proceso de desarrollo nacional y consolidar la presencia de los EAU en el mapa mediático internacional.

Profesionales de los medios e influyentes en redes sociales expresaron su profundo reconocimiento por la valentía y la vigilancia de las Fuerzas Armadas de los EAU en la defensa del país. Señalaron que el valor y la capacidad demostrados al hacer frente al ataque hostil iraní reflejan los más altos niveles de profesionalidad, sacrificio y lealtad.

Destacaron que las fuerzas armadas constituyen una fortaleza inexpugnable y un escudo protector para la nación, y subrayaron que las acciones de los soldados reflejan el alto grado de preparación de las instituciones militares para salvaguardar la seguridad y la estabilidad del país y proteger sus capacidades.

También expresaron su plena confianza en la capacidad de los Emiratos Árabes Unidos para superar rápidamente la crisis con firmeza, apoyándose en la sabiduría de su liderazgo, la solidez de sus instituciones y la cohesión de su sociedad.

Asimismo, destacaron su conciencia de la responsabilidad que recae sobre ellos en este periodo ante la proliferación de rumores y los intentos de desinformación.

Los participantes reafirmaron su compromiso con su papel de transmitir información precisa, reforzar la conciencia pública y promover un espíritu de responsabilidad nacional, en apoyo de la estabilidad social y de los esfuerzos nacionales hasta que el país supere esta etapa y emerja más fuerte y resiliente.