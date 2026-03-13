GCAA: más de 1,4 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos de los EAU entre el 1 y el 12 de marzo

ABU DABI, 13 de marzo de 2026 (WAM) — La Autoridad General de Aviación Civil de los Emiratos Árabes Unidos (GCAA) confirmó que el tráfico aéreo en el país está experimentando un retorno gradual a sus niveles operativos normales, tras la gestión exitosa y profesional por parte de los EAU de las circunstancias excepcionales registradas en la región durante el periodo reciente.

Esto se logró mediante medidas operativas y regulatorias cuidadosamente planificadas que garantizaron la seguridad de los pasajeros y, al mismo tiempo, mantuvieron la continuidad de las operaciones de transporte aéreo.

Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo y presidente del consejo de administración de la GCAA, señaló que, bajo las directrices del sabio liderazgo de los EAU, el país gestionó esta etapa con un enfoque responsable que sitúa la seguridad humana como máxima prioridad, al tiempo que garantiza la continuidad del sector de la aviación para atender las necesidades de los viajeros.

Añadió: “La seguridad de los pasajeros, pilotos, tripulaciones de vuelo y de todo el personal que trabaja en el sector de la aviación sigue siendo la prioridad absoluta en todas las decisiones relacionadas con el espacio aéreo y las operaciones de vuelo. A pesar de las circunstancias excepcionales vividas en la región en los últimos días, los EAU garantizaron una gestión equilibrada del tráfico aéreo mediante la operación de vuelos limitados a través de rutas de contingencia aprobadas, asegurando la continuidad de los viajes conforme a los más altos estándares de seguridad”.

Según explicó, los indicadores operativos reflejan el éxito de estos esfuerzos, ya que más de 1,4 millones de pasajeros fueron atendidos en los aeropuertos del país entre el 1 y el 12 de marzo de 2026, lo que demuestra la capacidad del sistema de aviación de los EAU para gestionar distintas circunstancias con eficiencia y mantener un flujo fluido de pasajeros.

Asimismo, afirmó que el sector de la aviación de los EAU avanza de forma constante hacia la restauración de los niveles operativos normales, respaldado por una coordinación continua con socios del sector, países vecinos y socios regionales e internacionales para garantizar la continuidad eficiente y segura del tráfico aéreo.

Por su parte, Saif Mohammed Al Suwaidi, director general de la GCAA, afirmó que el sistema de transporte aéreo de los EAU continúa operando con alta eficiencia para garantizar la continuidad de los viajes y de los servicios a los pasajeros, dentro de un plan operativo organizado que tiene en cuenta la evolución de las operaciones, así como los requisitos de seguridad.

Explicó que entre el 1 y el 12 de marzo se registraron 7.839 movimientos de tráfico aéreo en el espacio aéreo de los EAU, lo que refleja el éxito de los esfuerzos en curso para restablecer de forma gradual y ordenada las operaciones del tráfico aéreo.

Al Suwaidi añadió que las aerolíneas nacionales de los EAU han comenzado a restablecer una parte significativa de sus operaciones. Los indicadores muestran que la actividad operativa total de las compañías aéreas nacionales alcanzó aproximadamente el 44,6% de los niveles operativos existentes antes de las tensiones actuales, lo que refleja la capacidad de las aerolíneas emiratíes para regresar gradualmente a la normalidad en sus operaciones de vuelo.

La GCAA expresó además su agradecimiento por la cooperación de los viajeros y su compromiso con las orientaciones e instrucciones emitidas por las autoridades competentes, lo que contribuyó a mantener un flujo fluido de pasajeros en los aeropuertos durante este periodo.

La autoridad también instó a los viajeros a seguir las últimas actualizaciones emitidas por las aerolíneas y a verificar el estado y el horario de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos, con el fin de facilitar los procedimientos de viaje y evitar tiempos de espera innecesarios.