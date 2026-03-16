Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan seis misiles balísticos y 21 drones

ABU DABI, 16 de marzo de 2026 (WAM) – Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos interceptaron el 16 de marzo de 2026 seis misiles balísticos y 21 vehículos aéreos no tripulados (UAV) lanzados desde Irán.

Desde el inicio de la agresión iraní, las defensas aéreas emiratíes han interceptado 304 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.627 UAV.

Estos ataques han causado la muerte de dos miembros de las fuerzas armadas mientras cumplían con su deber nacional, así como cinco víctimas mortales de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí y palestina.

Un total de 145 personas también resultaron heridas, con lesiones que van de leves a moderadas y graves. Entre los heridos hay ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia y Suecia.

El Ministerio de Defensa afirmó que permanece plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado, de forma que se garantice la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, y se salvaguarden sus intereses y capacidades nacionales.