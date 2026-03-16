Qatar condena el ataque iraní que causó una víctima mortal en Emiratos Árabes Unidos

DOHA, 16 de marzo de 2026 (WAM) – Qatar expresó su enérgica condena al ataque iraní que provocó el impacto de un misil contra un vehículo civil en la zona de Al Bahyah, en Emiratos Árabes Unidos, y que causó la muerte de una persona, calificándolo de grave escalada y de flagrante violación de la soberanía emiratí, además de una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad de la región.

En un comunicado difundido por la Agencia de Noticias de Qatar (QNA), el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la continua apertura de nuevos frentes por parte de Irán y la ampliación de la escalada con los países vecinos resultan extremadamente peligrosas.

Asimismo, instó a Irán a detener de inmediato estas políticas irresponsables que socavan la seguridad y la estabilidad de la región, y a priorizar los intereses de los pueblos de la región, respetando los principios de buena vecindad y el derecho internacional.

El ministerio también reafirmó la solidaridad del Estado de Qatar con Emiratos Árabes Unidos y su apoyo a todas las medidas adoptadas para preservar su soberanía, seguridad e integridad territorial.