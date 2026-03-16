El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el rey de Jordania abordan la evolución regional y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad

ABU DABI, 16 de marzo de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a Abdalá II bin Al Hussein, rey de Jordania.

En la reunión participaron el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente del Tribunal Presidencial.

El jeque Mohamed bin Zayed y el rey Abdalá II, que se encuentra de visita fraternal en Emiratos Árabes Unidos, intercambiaron felicitaciones y buenos deseos con motivo de la proximidad del Eid al Fitr, y expresaron sus deseos de bienestar continuo, prosperidad y estabilidad para sus países y sus pueblos.

Durante el encuentro, el presidente emiratí y el monarca jordano analizaron los acontecimientos en la región a la luz de la escalada militar y de las graves implicaciones que esta situación plantea para la seguridad y la estabilidad regionales.

La reunión también abordó la continua agresión iraní contra países de la región, que constituye una violación de la soberanía y del derecho y las normas internacionales, y representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

En este contexto, el rey Abdalá II reafirmó la solidaridad de Jordania con Emiratos Árabes Unidos respecto a todas las medidas que está adoptando para defender su soberanía y su seguridad y garantizar la protección de su población.

Por su parte, el jeque Mohamed bin Zayed reafirmó la solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Jordania frente a los ataques iraníes dirigidos contra su soberanía y su seguridad.

Ambas partes subrayaron la importancia de poner fin de inmediato a la escalada de acciones militares y la necesidad de priorizar el diálogo y la diplomacia para abordar las cuestiones pendientes en la región de forma que se preserve la seguridad y se eviten nuevas tensiones y crisis.

El encuentro también permitió revisar las relaciones fraternas y la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y Jordania, y ambas partes destacaron su compromiso de seguir coordinándose de manera que se atiendan sus prioridades de desarrollo y sus intereses mutuos en beneficio de sus pueblos.

Asistieron también a la reunión el jeque Hamdan bin Mohamed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa; el jeque Maktoum bin Mohamed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, vice primer ministro y ministro de Finanzas; el jeque Ahmed bin Mohamed bin Rashid Al Maktoum, segundo vicegobernante de Dubái; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, presidente de Dubai Airports y presidente y director ejecutivo de Emirates Airline and Group; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; el teniente general Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos, además de varios jeques, ministros y altos responsables.

La reunión contó también con la presencia de la delegación que acompaña al rey de Jordania durante su visita.

El rey Abdalá II llegó previamente a Emiratos Árabes Unidos y fue recibido en el Aeropuerto Internacional Al Maktoum, en Dubái, por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, por Humaid Obaid Khalifa Obaid Abushibs, presidente de la Autoridad de Rendición de Cuentas de Emiratos Árabes Unidos, y por varios altos funcionarios.