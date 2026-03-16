Kuwait condena los continuos ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y otros Estados del Golfo

KUWAIT, 16 de marzo de 2026 (WAM) – Kuwait condenó los continuos ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y otros Estados del Golfo, que causaron la muerte de una persona y heridas a otras después de que un misil impactara contra un vehículo civil en la zona de Al Bahyah, en Abu Dabi.

En un comunicado difundido por la Agencia de Noticias de Kuwait (KUNA), el Ministerio de Asuntos Exteriores kuwaití calificó el incidente como una flagrante violación del derecho y de las normas internacionales y como una peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región.

El ministerio reiteró el rechazo de Kuwait a todos los actos dirigidos contra la seguridad de países hermanos y amigos, y subrayó la necesidad de detener las políticas que podrían ampliar el alcance de la escalada y socavar la seguridad y la estabilidad regionales.

Asimismo, expresó la plena solidaridad de Kuwait con Emiratos Árabes Unidos y su apoyo a todas las medidas adoptadas por el país para preservar su soberanía, su seguridad y su estabilidad.