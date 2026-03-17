Las autoridades detienen a un individuo por acceder sin autorización y grabar en zonas restringidas

ABU DABI, 17 de marzo de 2026 (WAM) – Las autoridades competentes del emirato de Fujairah detuvieron a un individuo (A. M., de nacionalidad árabe) tras acceder sin autorización y realizar grabaciones en zonas restringidas sin contar con los permisos oficiales necesarios, en clara vulneración de las leyes y normativas vigentes en el país.

Según las autoridades, el individuo se infiltró en estos lugares de forma clandestina antes de ser detectado y arrestado.

Durante el interrogatorio se constató que trabaja para una organización de medios de comunicación, aunque no disponía de ninguna autorización que le permitiera acceder a estas ubicaciones ni llevar a cabo actividades de grabación en ellas.

Las investigaciones revelaron además que el sospechoso accedió al lugar utilizando un vehículo de alquiler perteneciente a un periodista que trabaja para la delegación en Dubái de un medio de comunicación extranjero.

El detenido ha sido puesto a disposición de la Fiscalía para que se adopten las medidas legales pertinentes por acceder a zonas prohibidas y grabar sin licencia.

Durante la investigación se confirmó que el acusado vulneró la legislación aplicable al realizar grabaciones sin obtener las autorizaciones oficiales, incumpliendo las prohibiciones vigentes en esas áreas.

Asimismo, se constató que el material grabado fue enviado electrónicamente a una organización de noticias en Londres sin autorización oficial, siguiendo instrucciones del responsable regional para el Golfo de la empresa (B. A., de nacionalidad árabe).

Cabe destacar que la legislación de Emiratos Árabes Unidos tipifica como delito el acceso o la permanencia en zonas restringidas sin permiso, incluso si no va acompañado de otros actos. También penaliza la toma de fotografías, la elaboración de mapas, el registro de coordenadas o cualquier otro medio de documentación en contravención de las prohibiciones establecidas por las autoridades competentes.

La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos subrayó la importancia de respetar las leyes y normativas vigentes y de obtener los permisos oficiales previos antes de realizar cualquier actividad de grabación, especialmente en lugares sensibles o restringidos, con el fin de preservar la seguridad pública y mantener el orden.