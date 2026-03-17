Emiratos Árabes Unidos condena un plan terrorista desestabilizador contra Kuwait

ABU DABI, 17 de marzo de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el plan terrorista desestabilizador que tenía como objetivo el Estado de Kuwait y elogió la vigilancia y eficacia de sus servicios de seguridad, que lograron desmantelar una célula terrorista vinculada a Hizbulá que planeaba socavar la seguridad y la estabilidad, así como reclutar a personas para la organización.

Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, afirmó que Emiratos Árabes Unidos rechaza de forma categórica todas las formas de violencia, extremismo y terrorismo destinadas a socavar la seguridad y la estabilidad de los Estados.

Asimismo, reiteró la plena solidaridad del país con Kuwait y su apoyo inquebrantable a todas las medidas adoptadas para salvaguardar su seguridad y estabilidad, y garantizar la protección de sus ciudadanos y residentes.