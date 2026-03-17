Emiratos Árabes Unidos envía ayuda médica urgente a Gaza en el marco de la Operación ‘Chivalrous Knight 3’ por directrices de la jequesa Moza bint Suhail Al Khaili

ABU DABI, 17 de marzo de 2026 (WAM) – Por directrices de la jequesa Moza bint Suhail Al Khaili, Emiratos Árabes Unidos ha enviado un cargamento urgente de medicamentos y suministros médicos a la Franja de Gaza como parte de sus esfuerzos humanitarios continuados en el marco de la Operación ‘Chivalrous Knight 3’.

La ayuda, valorada en más de 2,7 millones de dirhams, forma parte de una respuesta humanitaria rápida para apoyar al pueblo palestino ante las difíciles condiciones humanitarias en el enclave.

El envío incluye una amplia gama de medicamentos esenciales y material sanitario, preparados con carácter urgente para atender las necesidades más apremiantes del sistema de salud y apoyar al sector médico en la prestación de tratamiento a pacientes y heridos.

Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos humanitarios continuados de Emiratos Árabes Unidos para asistir a la población de Gaza y cubrir sus necesidades básicas, reflejando el compromiso sostenido del país con el apoyo a las comunidades afectadas por crisis.