El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el primer ministro de India abordan la evolución regional

ABU DABI, 17 de marzo de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Narendra Modi, primer ministro de la República de la India, durante la cual ambos abordaron los acontecimientos en la región en un contexto de escalada de acciones militares y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Durante la conversación, Modi reiteró la condena de India a los flagrantes ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, y afirmó la solidaridad de su país con Emiratos Árabes Unidos respecto a las medidas que está adoptando para garantizar su seguridad, su soberanía y la protección de su población.

Ambas partes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a la escalada y de priorizar el diálogo y la diplomacia para abordar las cuestiones regionales de forma que se eviten nuevas crisis y se preserve la paz y la seguridad regionales e internacionales.