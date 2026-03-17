El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del rey de los Países Bajos sobre la evolución regional y la seguridad

ABU DABI, 17 de marzo de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos para abordar los acontecimientos en la región en un contexto de escalada militar y sus implicaciones para la paz y la seguridad regionales e internacionales.

Durante la conversación, el monarca reafirmó la condena de los Países Bajos a los flagrantes ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, incluidos los dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles, y señaló que constituyen una violación de la soberanía y de las normas internacionales. Indicó además que su país convocó recientemente al embajador iraní tras los ataques contra países de la región, y reiteró la solidaridad de los Países Bajos con Emiratos Árabes Unidos, al tiempo que elogió su gestión de la situación y sus esfuerzos para garantizar la seguridad de ciudadanos, residentes y visitantes.

Ambas partes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a la escalada y a las acciones militares de manera que se preserve la seguridad y la estabilidad tanto en la región como a nivel internacional.