Saif bin Zayed recibe una llamada del príncipe Abdulaziz bin Saud

ABU DABI, 17 de marzo de 2026 (WAM) – El jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior de Emiratos Árabes Unidos, recibió una llamada telefónica del príncipe Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, ministro del Interior del Reino de Arabia Saudí.

Durante la conversación, ambos repasaron las profundas relaciones fraternas entre los dos países y analizaron los últimos acontecimientos en la región y sus repercusiones en un contexto de crecientes desafíos, en particular los ataques iraníes no provocados, que afectan a la seguridad y la estabilidad de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y de la región en general.

El jeque Saif reafirmó asimismo que Emiratos Árabes Unidos se mantiene junto al Reino de Arabia Saudí y respalda plenamente todas las medidas que adopte para preservar su seguridad y su integridad territorial.