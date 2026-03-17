El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos refuerza la resiliencia del sistema financiero y aprueba un paquete de apoyo respaldado por activos de un billón de dirhams

ABU DABI, 17 de marzo de 2026 (WAM) – El consejo de administración del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE), presidido por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente del Tribunal Presidencial, celebró su segunda reunión del año.

El consejo constató que el sistema financiero del país ha demostrado resiliencia en las actuales circunstancias extraordinarias que afectan a los mercados globales y regionales, sin impactos significativos en la solidez del sector bancario ni en los sistemas de pagos.

A la reunión asistieron los vicepresidentes del consejo, Abdulrahman Saleh Al Saleh y Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, junto con el gobernador del CBUAE, Khaled Mohamed Balama. También participaron los miembros del consejo Younis Haji Al Khoori, Sami Dhaen Al Qamzi y Ali Mohamed Al Rumaithi, además de los subgobernadores Ahmed Saeed Al Qamzi e Ibrahim Al Sayed Mohamed Al Hashemi.

En línea con su enfoque preventivo, el consejo aprobó, bajo la dirección de su presidente, un paquete integral de resiliencia para las instituciones financieras destinado a reforzar la estabilidad y la capacidad de resistencia del sector bancario ante las actuales circunstancias excepcionales. El CBUAE, que gestiona reservas de divisas superiores a un billón de dirhams (unos 270.000 millones de dólares) y un ratio de cobertura de la base monetaria del 119%, subrayó la solidez de los fundamentos del sistema bancario del país, valorado en 5,4 billones de dirhams.

El volumen total de liquidez mantenido por los bancos en el CBUAE, junto con sus activos netos elegibles para operaciones convencionales del banco central, se sitúa cerca de los 920.000 millones de dirhams (unos 250.000 millones de dólares), de los cuales más de 400.000 millones corresponden a reservas.

El paquete aprobado se articula en cinco pilares clave que permiten a las entidades acceder a liquidez monetaria y ofrecen mayor flexibilidad para utilizar excedentes de liquidez y colchones de capital en apoyo de la economía:

• Medidas de política monetaria: acceso ampliado a reservas hasta el 30% del requisito de encaje y disponibilidad de facilidades de liquidez a plazo en dirhams y dólares.

• Alivio de liquidez y financiación: flexibilización temporal de ratios de liquidez y financiación estable.

• Alivio de colchones de capital: liberación temporal del colchón anticíclico y del colchón de conservación de capital.

• Gestión del riesgo crediticio: flexibilidad para aplazar la clasificación de préstamos a clientes afectados por las circunstancias excepcionales.

• Apoyo adicional: mantenimiento del flujo de financiación a clientes y a la economía nacional.

El consejo reiteró su disposición a activar las herramientas de política necesarias para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero y su compromiso de reforzar la contribución del sector a la visión nacional y a su competitividad internacional.

El jeque Mansour bin Zayed subrayó el papel de la visión estratégica de Emiratos Árabes Unidos en la fortaleza del país, incluida su estructura económica y financiera. “La solidez financiera y económica de Emiratos Árabes Unidos se sustenta en la visión de futuro de su liderazgo. Las políticas preventivas y los marcos proactivos del Banco Central han demostrado su eficacia al reforzar la resiliencia y preparación del sector financiero y bancario, garantizando al mismo tiempo la estabilidad monetaria y financiera. Estos logros reflejan la confianza sostenida en nuestro sistema y la competitividad global de la economía nacional”, afirmó.