El ministro de Economía y Turismo inspecciona el suministro de alimentos y las operaciones de aprovisionamiento en un centro de distribución de Carrefour

ABU DABI, 18 de marzo de 2026 (WAM) – El ministro de Economía y Turismo y presidente del Comité Supremo de Protección del Consumidor, Abdulla bin Touq Al Marri, realizó una amplia visita de inspección al centro de distribución de Carrefour.

Fue recibido por Ahmed Galal Ismail, consejero delegado de Majid Al Futtaim Holding, junto con varios directivos del grupo.

La visita tuvo como objetivo garantizar la abundante disponibilidad de productos alimentarios para los consumidores, así como reforzar la supervisión del mercado y el seguimiento continuo de los niveles de reservas estratégicas del país.

El ministro afirmó que todos los puntos de venta en los mercados de Emiratos Árabes Unidos registran una amplia disponibilidad de bienes y productos de todo tipo, en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de los consumidores.

Añadió que los mercados del país ofrecen también una variedad de alternativas en bienes y servicios, respaldadas por cadenas de suministro estables, lo que contribuye a diversificar las opciones de precios para los consumidores y a reforzar las reservas estratégicas de distintos productos, en particular alimentos y medicamentos.

Durante la visita, Bin Touq examinó las operaciones de suministro y aprovisionamiento de alimentos en el centro, incluidas áreas clave como la recepción de envíos y los procesos de control de calidad, los procedimientos para garantizar la seguridad alimentaria, los mecanismos de gestión de productos frescos y esenciales, así como los sistemas de inventario y almacenamiento para asegurar el suministro continuo y eficiente.

Asimismo, mantuvo una reunión con altos directivos del grupo, en la que se analizaron la distribución y disponibilidad de productos, especialmente en el contexto actual. También se abordaron el papel de las alianzas locales en la mejora de la eficiencia de la cadena de suministro, los mecanismos de gestión digital de pedidos y los servicios de entrega para garantizar que los productos lleguen a los consumidores de forma rápida y eficaz.

Bin Touq destacó que “los grandes centros de distribución del país desempeñan un papel crucial en el apoyo a la seguridad alimentaria nacional, en la estabilidad de los precios de los productos y en facilitar su flujo hacia los mercados, lo que refuerza la posición de Emiratos Árabes Unidos como un centro regional líder en la industria alimentaria y los servicios logísticos avanzados”.

El ministro señaló que las operaciones de suministro y aprovisionamiento en el centro se desarrollan con normalidad conforme a planes estratégicos, lo que refleja el alto nivel de preparación de las reservas del país y garantiza la disponibilidad continua de productos esenciales en los distintos puntos de venta, sin escasez ni impacto en los precios.

También explicó que el Ministerio de Economía y Turismo, en coordinación con las autoridades competentes, supervisa diariamente los niveles de existencias en proveedores y centros de distribución y realiza análisis precisos para garantizar el suministro suficiente de cada producto esencial, lo que permite adoptar decisiones preventivas para mantener la estabilidad del mercado y de los precios, al tiempo que refuerza la sostenibilidad del sistema nacional de seguridad alimentaria.

Por su parte, Ahmed Galal Ismail afirmó: “Nuestros equipos trabajan las 24 horas para garantizar la disponibilidad de productos esenciales en cantidades suficientes en todas las tiendas Carrefour del país, satisfaciendo las necesidades de los clientes a precios estables y asequibles”.

Añadió que la visita pone de relieve la importancia de la estrecha colaboración y coordinación entre los sectores público y privado para apoyar la estabilidad del mercado y reforzar el sistema nacional de seguridad alimentaria. Subrayó que este compromiso se traduce en la mejora continua de la eficiencia de las cadenas de suministro y en el desarrollo de las capacidades operativas para atender a las comunidades.

Durante la visita, Bin Touq también se reunió con los equipos de trabajo del centro y destacó el papel esencial que desempeñan en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro y en garantizar la disponibilidad diaria de productos esenciales para los consumidores en todo el país.

Señaló que su compromiso continuo y sus esfuerzos son fundamentales para mantener la estabilidad del suministro y satisfacer las necesidades de los consumidores.