El NCM prevé tiempo moderado con lluvias dispersas en Emiratos Árabes Unidos

ABU DABI, 18 de marzo de 2026 (WAM) – El Centro Nacional de Meteorología (NCM) prevé un tiempo generalmente moderado en Emiratos Árabes Unidos desde mañana y hasta el 24 de marzo, con temperaturas suaves durante el día y agradables por la noche y a primeras horas de la mañana.

Se espera un cielo parcialmente nuboso a nuboso en ocasiones, con aumento de la nubosidad y formación de nubes convectivas que dejarán precipitaciones de diversa intensidad en zonas dispersas del país.

También se prevé un descenso de las temperaturas, especialmente el domingo y el lunes.

Los vientos soplarán del sureste al noreste, de intensidad ligera a moderada, con intervalos de mayor intensidad asociados a la actividad nubosa, lo que puede provocar polvo y arena en suspensión en áreas expuestas y reducir la visibilidad horizontal.

En cuanto al estado del mar, será de marejada a marejada moderada, con episodios de fuerte marejada coincidiendo con la actividad nubosa en el golfo Arábigo y el mar de Omán.