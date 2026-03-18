El puente aéreo Humaid continúa enviando aviones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza

AJMÁN, 18 de marzo de 2026 (WAM) – El puente aéreo Humaid continúa enviando aviones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza como parte de los esfuerzos continuados de Emiratos Árabes Unidos en el marco de la operación “Chivalrous Knight 3”, en apoyo al pueblo palestino y para aliviar su sufrimiento ante las difíciles condiciones humanitarias en el enclave.

Uno de los vuelos transporta 69 toneladas de ayuda humanitaria, incluidos suministros alimentarios destinados al mes sagrado de Ramadán, además de ropa para el Eid, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de las familias afectadas y reforzar el apoyo humanitario durante este periodo.

Estos vuelos forman parte del puente aéreo humanitario permanente de Emiratos Árabes Unidos para el envío de asistencia urgente a la Franja de Gaza, lo que refleja su compromiso sostenido de apoyar al pueblo palestino y mitigar el impacto de las difíciles condiciones de vida a las que se enfrenta.