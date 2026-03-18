ÚLTIMA HORA: El jueves completa el Ramadán y el viernes será el primer día del Eid al Fitr en Emiratos Árabes Unidos, según el Tribunal Presidencial

ABU DABI, 18 de marzo de 2026 (WAM) – El Tribunal Presidencial anunció que el jueves será el último día del mes sagrado de Ramadán y que el viernes marcará el primer día del Eid al Fitr en Emiratos Árabes Unidos.

En un comunicado, el organismo explicó que, de acuerdo con la decisión del Comité de Observación de la Luna para el mes de shawwal del año 1447 de la hégira —dependiente del Consejo de Fatua de Emiratos Árabes Unidos—, que se reunió este miércoles por la noche en Abu Dabi, correspondiente al día 29 de Ramadán (18 de marzo de 2026), y tras examinar los informes y los resultados de la observación en todo el país, no se avistó el creciente lunar.

En consecuencia, el jueves 19 de marzo de 2026 será el último día de Ramadán y el viernes 20 de marzo de 2026 el primer día del Eid al Fitr en Emiratos Árabes Unidos.

Con motivo de esta festividad, el Tribunal Presidencial trasladó sus más sinceras felicitaciones y mejores deseos al presidente del país, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; al jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; a los miembros del Consejo Supremo y gobernantes de los emiratos; al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente del Tribunal Presidencial; al jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; a los príncipes herederos y vicegobernantes; al pueblo de Emiratos Árabes Unidos; y al conjunto de las naciones árabe e islámica.

El comunicado concluyó con una plegaria para que esta celebración regrese con bendiciones, prosperidad y bienestar para Emiratos Árabes Unidos y el mundo.