Emiratos Árabes Unidos advierte de que atacar instalaciones energéticas vinculadas al yacimiento South Pars supone una amenaza para la seguridad energética global

ABU DABI, 18 de marzo de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos afirmó que los ataques contra instalaciones energéticas vinculadas al yacimiento South Pars, en la República Islámica de Irán —extensión del campo North Field de Qatar—, representan una grave escalada.

El país subrayó que los ataques contra infraestructuras energéticas constituyen una amenaza directa para la seguridad energética mundial, así como para la seguridad y la estabilidad de la región y de sus pueblos. Asimismo, advirtió de que estas acciones conllevan graves consecuencias medioambientales y suponen riesgos directos para la población civil, la seguridad marítima y las instalaciones civiles e industriales clave.

Emiratos Árabes Unidos insistió además en la necesidad de evitar, en cualquier circunstancia, el ataque a infraestructuras críticas, y reafirmó la importancia de respetar el derecho internacional y de preservar la seguridad y la estabilidad regionales.