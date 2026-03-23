El NCM prevé lluvias continuadas en Emiratos hasta el viernes

ABU DABI, 23 de marzo de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) prevé que Emiratos Árabes Unidos seguirá registrando lluvias de distinta intensidad en varias zonas del país durante los próximos días, al menos hasta el viernes.

Según el organismo, este lunes se esperan precipitaciones, especialmente por la tarde, en las regiones norte y este, así como en Al Ain, que se prolongarán durante la noche en las mismas áreas y se extenderán gradualmente hacia las zonas occidentales a última hora.

Para el martes, el NCM pronostica lluvias intermitentes a lo largo del día en áreas dispersas del país, que se intensificarán durante la noche en las regiones occidental, oriental, costera y en las islas.

El miércoles se mantendrán condiciones similares, con precipitaciones en distintos puntos del país de forma intermitente durante el día, concentrándose por la noche en las regiones orientales y en Al Ain, antes de disminuir gradualmente hacia el final de la jornada.

El jueves, la probabilidad de lluvia será débil por la mañana, pero aumentará de nuevo por la tarde y la noche en las regiones norte y este y en Al Ain, extendiéndose posteriormente a zonas costeras, islas y áreas occidentales.

El viernes se esperan lluvias durante el día en diversas zonas, comenzando por las islas y las regiones costeras y occidentales, y extendiéndose progresivamente a la mayor parte del país, mientras que la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones disminuirán durante la noche.