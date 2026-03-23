El NCM prevé lluvias, fuertes vientos y mar agitado para mañana

ABU DABI, 23 de marzo de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) prevé que el tiempo este martes será de parcialmente nuboso a nuboso, con formación de nubes convectivas y precipitaciones de diversa intensidad en la mayor parte del país.

En un comunicado, el organismo indicó que los vientos serán de ligeros a moderados, pero se intensificarán por momentos, especialmente con la presencia de nubes, lo que provocará polvo y arena en suspensión y una reducción de la visibilidad horizontal.

Los vientos soplarán del noreste al sureste, con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, que podrán alcanzar los 45 kilómetros por hora.

En el golfo Arábigo, el estado de la mar será de marejadilla a marejada, con intervalos de fuerte marejada en presencia de nubes. La primera pleamar se registrará a las 17.10 y la segunda a las 04.29, mientras que la primera bajamar será a las 10.47 y la segunda a las 21.48.

En el mar de Omán, el oleaje será de marejadilla a marejada, con episodios de fuerte marejada en presencia de nubes. La primera pleamar será a las 14.10 y la segunda a las 00.52, mientras que la primera bajamar se producirá a las 19.39.