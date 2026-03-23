El presidente de Emiratos y el secretario general de la OTAN abordan la situación regional

ABU DABI, 23 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que analizaron la actual escalada militar en la región y sus implicaciones para la seguridad regional e internacional, así como su impacto en el transporte marítimo internacional y la economía global.

Durante la llamada, ambas partes abordaron los continuos ataques terroristas iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles, infraestructuras civiles e instalaciones vitales.

El secretario general de la OTAN condenó estos ataques y señaló que constituyen una violación de la soberanía, del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas.

Asimismo, elogió la gestión de la situación por parte de Emiratos y las medidas adoptadas para proteger su territorio y garantizar la seguridad de su población y residentes.