Emiratos condena con firmeza el ataque terrorista no provocado de Irán contra Bahréin

ABU DABI, 24 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más enérgicos el ataque terrorista no provocado perpetrado por Irán contra el Bahréin, que causó la muerte de un contratista civil marroquí de las Fuerzas Armadas emiratíes mientras desempeñaba funciones rutinarias, así como heridas a cinco miembros del Ministerio de Defensa de Emiratos y a varios soldados bareiníes, en lo que constituye una flagrante violación del derecho internacional.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó que esta agresión supone una vulneración de la soberanía de Bahréin y una amenaza para su seguridad y estabilidad, además de representar una peligrosa escalada que pone en riesgo la seguridad de los países del Consejo de Cooperación del Golfo y de la región en su conjunto.

Emiratos expresó su plena solidaridad con Bahréin y subrayó su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad. Asimismo, trasladó sus sinceras condolencias y su solidaridad a la familia del fallecido, así como a Marruecos y a su población por este ataque, y expresó sus deseos de una pronta recuperación para todos los heridos.