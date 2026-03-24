El presidente de Emiratos y el primer ministro de Malasia abordan la situación regional

ABU DABI, 24 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, en la que ambos analizaron los últimos acontecimientos en la región y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional, así como su impacto en la economía global.

Durante la conversación, se abordaron los continuos ataques iraníes, calificados de terroristas, dirigidos contra Emiratos y otros países, incluidos ataques contra civiles, infraestructuras civiles e instalaciones vitales, y se señaló que constituyen una violación de la soberanía y del derecho internacional, además de socavar la estabilidad regional e internacional.

Anwar Ibrahim reiteró su condena a estos ataques y elogió la gestión de la situación por parte de Emiratos, así como la eficacia de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de su población, residentes y visitantes.

Ambas partes subrayaron la necesidad de contener la escalada y de priorizar el diálogo y la diplomacia para abordar las cuestiones pendientes de forma que se preserve la seguridad y la estabilidad en la región.