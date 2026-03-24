Emiratos acoge la liberación de un ciudadano estadounidense detenido en Afganistán

ABU DABI, 24 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores anunció que Emiratos Árabes Unidos acogió la liberación de un ciudadano estadounidense que se encontraba detenido en Afganistán, facilitando su traslado a Estados Unidos en presencia de representantes de las autoridades competentes de ambos países.

El Ministerio expresó su agradecimiento a Estados Unidos y a Afganistán por la confianza depositada en Emiratos y por haberlo elegido como sede de la operación de liberación. Este hecho, señaló, refleja el papel del país como mediador de confianza en la promoción de soluciones diplomáticas y humanitarias, y subraya su enfoque basado en el impulso del diálogo y la cooperación internacional, así como en la provisión de un entorno propicio para el entendimiento.

Asimismo, el Ministerio manifestó su esperanza de que estos esfuerzos contribuyan a reforzar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad tanto a nivel regional como internacional.