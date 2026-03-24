Los municipios de Emiratos refuerzan su respuesta a las lluvias para garantizar la seguridad y la circulación

EMIRATOS, 24 de marzo de 2026 (WAM) — Las autoridades municipales de Emiratos Árabes Unidos han intensificado las medidas operativas y de emergencia sobre el terreno para hacer frente a las lluvias y a las condiciones meteorológicas inestables, con el objetivo de proteger las instalaciones públicas, mantener la fluidez del tráfico y garantizar la eficacia de los sistemas de drenaje.

En Al Dhafra, los equipos de emergencia del municipio gestionaron 420 incidencias en apenas 12 horas dentro de un plan operativo preventivo, logrando una tasa de resolución del 100%. El municipio indicó que se han subsanado por completo los efectos de las lluvias, de intensidad moderada a fuerte, que afectaron a las ciudades de la región, incluida la retirada de árboles caídos y la limpieza de acumulaciones de agua y arena, lo que ha contribuido a mejorar la circulación y el nivel de satisfacción de la comunidad. Asimismo, reafirmó su preparación para hacer frente a emergencias mediante el despliegue de equipos, maquinaria y vehículos, así como la eficiencia de las redes de drenaje para apoyar el funcionamiento de las infraestructuras y garantizar un entorno seguro.

En Sharjah, el municipio de Dibba Al Hisn puso en marcha sus planes operativos en respuesta a las precipitaciones y a las condiciones meteorológicas, con equipos especializados trabajando las 24 horas.

El director del municipio de Dibba Al Hisn, Talib Abdullah Al Yahyai, explicó que los equipos activaron los planes de intervención desde las primeras horas del episodio meteorológico y reforzaron su presencia en las principales vías para asegurar la fluidez del tráfico y minimizar las interrupciones. Añadió que se han intensificado los trabajos técnicos mediante la supervisión continua de las redes de drenaje y la verificación de su funcionamiento, junto con inspecciones sobre el terreno de instalaciones públicas y zonas costeras para garantizar su seguridad.

Por su parte, el municipio de Ajman también elevó su nivel de preparación para hacer frente a las lluvias y a las condiciones meteorológicas, en el marco de las medidas preventivas adoptadas en todo el país.