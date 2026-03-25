El gobernante de Ras al Jaima recibe a los embajadores de Costa Rica, El Salvador y Guatemala

RAS AL JAIMA, 25 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras al Jaima, recibió en su palacio de la ciudad Saqr bin Mohammed a los embajadores de Costa Rica, Francisco Chacón Hernández; de El Salvador, Gerardo Pérez Figueroa; y de Guatemala, Jorge Rafael Archila Ruiz.

Durante el encuentro, el jeque Saud dio la bienvenida a los diplomáticos y abordó con ellos vías para reforzar la cooperación en ámbitos como la economía, el comercio y la inversión, en beneficio mutuo. Asimismo, intercambiaron opiniones sobre diversos asuntos de interés común.

El gobernante destacó el crecimiento de las relaciones de amistad y de los distintos ámbitos de cooperación entre el emirato de Ras al Jaima y Costa Rica, El Salvador y Guatemala, y subrayó su importancia para impulsar oportunidades de desarrollo en sectores clave para ambas partes.

Por su parte, los embajadores agradecieron la cálida acogida y elogiaron las relaciones bilaterales con Emiratos, así como el desarrollo integral experimentado por el país y por el emirato de Ras al Jaima en diversos ámbitos.