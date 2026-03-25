El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condena los ataques de Irán contra los países del Golfo

GINEBRA, 25 de marzo de 2026 (WAM) — El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó este miércoles enérgicamente los ataques iraníes dirigidos contra países de la región y pidió a Irán que proporcione una compensación completa e inmediata a todos los afectados.

El Consejo aprobó una resolución de condena presentada por los grupos del Golfo y árabe durante una sesión de emergencia celebrada en Ginebra a petición de los países del Golfo y Jordania, para abordar las implicaciones en materia de derechos humanos de los ataques no justificados lanzados por Irán contra varios países de la región.

La resolución afirma que estos ataques, dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin, el sultanato de Omán, Qatar, Arabia Saudí y Jordania, constituyen una violación del derecho internacional y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, además de vulnerar la soberanía y la integridad territorial de estos Estados.

El texto también reconoce el derecho inherente a la legítima defensa, individual o colectiva, frente a los ataques armados ilegales perpetrados por Irán, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.

El Consejo condenó los ataques deliberados e injustificados con misiles y drones contra civiles e infraestructuras civiles esenciales, y expresó su preocupación por los ataques a infraestructuras energéticas y sus repercusiones sobre el medio ambiente y los derechos humanos.

Asimismo, instó a Irán a cumplir el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el de los derechos humanos, y a respetar plenamente la resolución 2817 de 2026 del Consejo de Seguridad de la ONU. También pidió el cese inmediato e incondicional de todos los ataques y amenazas, así como la protección de la población civil y de las infraestructuras civiles.

El Consejo expresó además su preocupación por las consecuencias de la escalada militar en la navegación internacional, especialmente en el estrecho de Ormuz, y su impacto en el comercio global, la seguridad energética y las cadenas de suministro, subrayando la importancia de garantizar la libertad de navegación conforme al derecho internacional.

Por último, el organismo manifestó su intención de seguir de cerca la evolución de la situación y solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presente un informe oral en la próxima sesión sobre los acontecimientos y sus implicaciones en materia de derechos humanos.