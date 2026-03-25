El Consejo de Derechos Humanos aprueba por consenso una resolución de la ONU que condena los ataques iraníes y advierte de sus graves consecuencias

GINEBRA, 25 de marzo de 2026 (WAM) — El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó por consenso una resolución histórica sobre las implicaciones en materia de derechos humanos de los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Omán, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí y Jordania.

La resolución, copatrocinada por más de 100 Estados, refleja un amplio consenso internacional en la condena de estos actos.

El texto condena enérgicamente los ataques realizados con misiles y drones, al considerarlos violaciones claras del derecho internacional y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

Asimismo, denuncia las violaciones derivadas de los ataques contra civiles e infraestructuras civiles, incluidos aeropuertos, puertos, instalaciones energéticas, plantas desalinizadoras y zonas residenciales, y subraya que estos ataques se han dirigido contra Estados que no forman parte del conflicto.

La resolución también rechaza cualquier acto o amenaza que busque cerrar, obstaculizar o interferir en la navegación internacional, incluido en el estrecho de Ormuz y Bab el Mandeb, al considerar estas acciones una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

El texto destaca además las repercusiones más amplias de la escalada sobre el comercio internacional, la seguridad energética y las cadenas de suministro globales, incluido su impacto en el disfrute de los derechos humanos.

La resolución reafirma el apoyo a la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los Estados afectados, y reconoce su derecho inherente a la legítima defensa conforme al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.

Asimismo, insta a Irán a cesar de inmediato y sin condiciones todos los ataques, amenazas y provocaciones, y a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

También pide a Irán que proporcione una reparación completa, efectiva y rápida a todas las víctimas por los daños y pérdidas derivados de estos ataques.

La adopción de esta resolución se produce tras la solicitud de los países del Consejo de Cooperación del Golfo y Jordania de celebrar un debate urgente, que tuvo lugar este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y culminó con la aprobación del texto sobre las implicaciones en derechos humanos de los ataques no justificados perpetrados por Irán contra varios países de la región.