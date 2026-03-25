El vicepresidente de EE UU recibe a Sultan Al Jaber en la Casa Blanca

WASHINGTON, 25 de marzo de 2026 (WAM) — El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, recibió este miércoles en la Casa Blanca, en Washington, al ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos y consejero delegado del grupo ADNOC, Sultan Al Jaber.

Al Jaber trasladó los saludos de la dirección emiratí y destacó la solidez de las relaciones bilaterales entre Emiratos y Estados Unidos.

“Ha sido positivo reencontrarnos con el vicepresidente Vance en este momento crítico. Hemos abordado que la seguridad energética equivale a la seguridad global y que restablecer la libre circulación a través del estrecho de Ormuz es la única solución duradera para estabilizar los mercados internacionales. También subrayamos la fortaleza de las relaciones entre Emiratos y Estados Unidos en sectores clave como la seguridad, el comercio, la inversión, la tecnología, la energía, la sanidad y la educación”, afirmó.