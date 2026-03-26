El sistema de suministro y transporte de Emiratos mantiene una alta eficiencia y respalda la estabilidad del mercado, según Suhail Al Mazrouei

ABU DABI, 26 de marzo de 2026 (WAM) — El ministro de Energía e Infraestructura y presidente del Comité de Suministro y Transporte de Emiratos Árabes Unidos, Suhail Mohamed Al Mazrouei, afirmó que el sistema de transporte y las cadenas de suministro del país siguen operando con eficiencia y regularidad dentro de un marco integrado caracterizado por la resiliencia y la preparación.

Según explicó, esto garantiza el flujo ininterrumpido de bienes y servicios, mantiene la estabilidad del mercado y refleja la capacidad del país para responder con eficacia a los distintos acontecimientos regionales.

Al Mazrouei señaló que el sistema nacional de suministro y transporte se basa en un marco integral liderado por el Comité de Suministro y Transporte, con el objetivo de asegurar la continuidad de las cadenas de suministro y regular el movimiento de mercancías conforme a las necesidades estratégicas del país, mejorando la eficiencia de la gestión logística.

Destacó que el comité desempeña un papel central en el desarrollo y la aplicación de mecanismos operativos y regulatorios flexibles, como el seguimiento de los envíos, la distribución de cargas por distintas rutas y la coordinación con entidades federales y locales, lo que refuerza la preparación del país y la sostenibilidad de las cadenas de suministro.

Asimismo, indicó que se ha creado un equipo nacional dedicado al sector del suministro y transporte para supervisar las operaciones de carga en todo el país, reforzar rutas alternativas y monitorizar de forma continua los mercados, con el fin de garantizar el flujo eficiente y estable de bienes esenciales y mejorar la capacidad de respuesta ante desafíos urgentes.

“El comité ha adoptado un conjunto de medidas regulatorias y de supervisión, como la evaluación de las necesidades de bienes esenciales, la actualización de las listas de prioridades y la aprobación de planes operativos integrados en cooperación con los operadores portuarios, que abarcan las operaciones de manipulación, transporte y almacenamiento, garantizando la continuidad del comercio”, afirmó.

También destacó la adopción de medidas de flexibilización en los requisitos de licencias para empresas de transporte, tanto marítimo como terrestre, así como el apoyo a los proveedores de servicios logísticos, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y asegurar la continuidad de los servicios.

Al Mazrouei subrayó que Emiratos ha adoptado un enfoque proactivo para el desarrollo de su sistema de suministro mediante la inversión en infraestructuras avanzadas, el lanzamiento de iniciativas flexibles y el fortalecimiento de la colaboración con el sector privado, considerado un pilar clave en la gestión de las cadenas de suministro.

El ministro explicó que los puertos del país han demostrado una alta eficiencia operativa ante la situación actual, apoyados en sistemas de gestión avanzados, capacidad flexible y el cumplimiento de estrictos procedimientos regulatorios, lo que garantiza la fluidez de las operaciones y el movimiento continuo de mercancías.

Añadió que la capacidad operativa de los activos marítimos en la costa oriental se ha reforzado y funciona a plena capacidad, actuando como una puerta logística estratégica que respalda la continuidad del comercio.

Asimismo, indicó que se ha puesto en marcha un plan operativo integral para el transporte por carretera y ferrocarril, que incluye la reorganización de rutas y horarios de camiones, así como una mayor conexión con centros de almacenamiento, lo que contribuye a agilizar el movimiento de mercancías.

El ministro destacó también la supervisión continua de las embarcaciones en aguas territoriales, en coordinación con las autoridades competentes, dentro de un marco que garantiza los más altos niveles de seguridad marítima.

Además, Emiratos continúa reforzando la integración regional mediante la coordinación con los países del Consejo de Cooperación del Golfo para facilitar el transporte de mercancías y fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro.

Como muestra de la continuidad y eficiencia operativa, los puertos del país han gestionado más de 25.000 contenedores desde principios de marzo de 2026, lo que pone de relieve la capacidad del sistema logístico para mantener el ritmo de actividad con estabilidad.

Al Mazrouei concluyó que estos esfuerzos reflejan un modelo avanzado de gestión de las cadenas de suministro basado en la anticipación, la integración y la cooperación, y consolidan la posición de Emiratos como un centro global destacado en el ámbito del transporte y la logística.