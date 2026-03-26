El NCM prevé lluvias en todo el país hasta la noche del viernes

ABU DABI, 26 de marzo de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) informó de que Emiratos Árabes Unidos seguirá afectado por un sistema de lluvias hasta la noche de este viernes, debido a la presencia de un frente meteorológico principal actualmente concentrado en las regiones más occidentales, donde ya se han registrado precipitaciones intensas en zonas dispersas.

En un comunicado, el organismo explicó que los efectos del sistema se extenderán gradualmente al emirato de Abu Dabi entre la 01.00 y las 03.00 de la madrugada del viernes, y alcanzarán también Dubái, las costas del norte y las regiones interiores del sur, acompañados de lluvias intensas.

Posteriormente, el sistema avanzará hacia las regiones del norte y del este, así como hacia la zona de Al Ain, entre las 04.00 y las 05.00 de la madrugada del viernes, con la continuidad de las precipitaciones intensas.

El Centro señaló además que persiste la posibilidad de formación de nubes de lluvia en distintas áreas del país, con precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en ocasiones, que se mantendrán hasta la noche del viernes.