Jordania condena enérgicamente el ataque iraní contra Emiratos

AMÁN, 26 de marzo de 2026 (WAM) — Jordania condenó en los términos más enérgicos el ataque iraní contra Emiratos Árabes Unidos, que causó la muerte de dos personas de nacionalidad pakistaní e india.

El ataque también dejó varios heridos, entre ellos un ciudadano jordano, un emiratí y un indio, como consecuencia de la caída de escombros en Abu Dabi.

Según la agencia oficial Petra, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Expatriados reiteró el rechazo absoluto de Jordania a estos actos, que calificó de flagrante violación de la soberanía de Emiratos y de peligrosa escalada que amenaza la seguridad regional.

El ministerio subrayó además la solidaridad firme de Jordania con Emiratos frente a estos ataques y expresó su pleno apoyo a todas las medidas adoptadas para proteger el territorio, la seguridad y la población.