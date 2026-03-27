El Parlamento Árabe condena los continuos ataques sistemáticos de Irán contra países árabes

EL CAIRO, 27 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente del Parlamento Árabe, Mohamed bin Ahmed Al Yamahi, condenó los continuos ataques sistemáticos de Irán contra varios países árabes, que calificó de flagrante violación del derecho internacional y de los principios de la Carta de Naciones Unidas, además de una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad regional.

En un comunicado, Al Yamahi señaló que estos ataques, llevados a cabo con misiles y drones desde el inicio del conflicto, reflejan un patrón recurrente de hostilidad que ignora la soberanía nacional y pone en riesgo a la población civil.

Añadió que los ataques contra infraestructuras y las víctimas civiles evidencian el desprecio de las autoridades iraníes por los principios más básicos del derecho internacional humanitario y muestran una intención de generar inestabilidad en la región.

El presidente del Parlamento Árabe responsabilizó plenamente al régimen iraní de estos actos y de sus graves consecuencias, e instó a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades legales, políticas y morales, adoptando una postura firme e inmediata para poner fin a estas violaciones y a lo que calificó de políticas agresivas contra los países árabes.

Al Yamahi reiteró además el apoyo pleno del Parlamento Árabe a todas las medidas legítimas adoptadas por los países afectados para proteger su seguridad, estabilidad y soberanía, así como para defender sus territorios y capacidades, de acuerdo con el derecho internacional y el derecho a la legítima defensa.