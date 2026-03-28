Un ataque con drones daña el sistema de radar del aeropuerto internacional de Kuwait

KUWAIT, 28 de marzo de 2026 (WAM) — El aeropuerto internacional de Kuwait fue objeto este sábado de varios ataques con drones que provocaron daños materiales sin que se registraran heridos.

El portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Kuwait, Abdullah Al Rajhi, señaló en un comunicado difundido por la agencia oficial KUNA que el ataque causó daños significativos en el sistema de radar del aeropuerto.

Añadió que los equipos de emergencia y las autoridades competentes actuaron de inmediato para gestionar el incidente, adoptando las medidas necesarias para evaluar la situación, garantizar la seguridad operativa y restablecer la plena capacidad del aeropuerto lo antes posible.

La autoridad reafirmó su compromiso de mantener la coordinación con los organismos implicados para adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad de la aviación civil en Kuwait.