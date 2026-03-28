Las defensas aéreas de Emiratos interceptan 20 misiles balísticos y 37 drones

ABU DABI, 28 de marzo de 2026 (WAM) — Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos interceptaron este 28 de marzo 20 misiles balísticos y 37 drones lanzados desde Irán.
Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas emiratíes han interceptado un total de 398 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.872 vehículos aéreos no tripulados.
Estos ataques han provocado la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas mientras cumplían con su deber, además de un contratista civil marroquí vinculado a las Fuerzas Armadas, así como ocho víctimas mortales de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina e india.
Asimismo, 178 personas han resultado heridas, con lesiones que van de leves a moderadas y graves. Entre los heridos figuran ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia y Túnez.