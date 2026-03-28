Mohammed bin Rashid asiste a la 30ª edición de la Dubai World Cup

DUBÁI, 28 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, asistió a la 30ª edición de la Dubai World Cup en el emblemático hipódromo de Meydan.

Junto a él estuvo el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos.

Durante el evento, Mohammed bin Rashid destacó que la Dubai World Cup se ha consolidado, a lo largo de tres décadas, como una de las principales competiciones ecuestres del mundo, reflejo de la visión a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y de su capacidad para transformar ideas ambiciosas en historias de éxito. Lo que comenzó como una carrera ha evolucionado hasta convertirse en un acontecimiento global que reúne a los mejores del mundo y trasciende el ámbito deportivo, señaló.

Añadió que el crecimiento del torneo ha estado impulsado por el objetivo de Dubái de situarse en el centro de las carreras internacionales, ofreciendo los más altos estándares. Este compromiso con la excelencia se refleja tanto en el nivel de la competición como en la confianza sostenida de socios de todo el mundo.

El mandatario elogió además a los equipos participantes en la presente edición y subrayó que su exitosa organización, en el contexto de las actuales circunstancias regionales y globales, pone de manifiesto la capacidad de Dubái para planificar con eficacia, adaptarse con rapidez y organizar eventos de primer nivel.

Asimismo, afirmó que Dubái seguirá abierta al mundo y continuará reforzando su papel como punto de encuentro global y motor de nuevas oportunidades de desarrollo.

Por su parte, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum entregó el trofeo de la Dubai World Cup al ganador de la carrera principal de Grupo 1, Magnitude, montado por el jinete Jose Ortiz, entrenado por Steve Asmussen y propiedad de Winchell Thoroughbreds, LLC. La prueba, disputada sobre 2.000 metros en pista de arena y patrocinada por Emirates Airline, contó con nueve de los mejores purasangres del mundo y una bolsa de 12 millones de dólares.

La edición de este año reunió a un destacado grupo de caballos y jinetes de élite procedentes de distintos países, en representación de algunos de los propietarios, criadores y entrenadores más relevantes del sector. En total, 101 caballos de 17 países participaron en nueve carreras, con premios que ascendieron a 30,5 millones de dólares.

Al evento también asistieron el jeque Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vicegobernante de Dubái; y el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Comité Olímpico de Emiratos Árabes Unidos, además de dignatarios, altos cargos, destacados propietarios y criadores de caballos, así como aficionados a las carreras de todo el mundo.

La Dubai World Cup se celebró por primera vez en 1996 en el hipódromo de Nad Al Sheba, como parte de la visión de Mohammed bin Rashid para posicionar a Dubái como un destino de referencia en el deporte internacional.