El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del presidente del Consejo Europeo

ABU DABI, 30 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la cual abordaron la evolución de la situación en la región en un contexto de escalada militar y sus implicaciones para la paz y la seguridad regional e internacional, así como su impacto en la navegación internacional y la economía global.

Durante la conversación también se trataron los continuos ataques iraníes, calificados de terroristas, dirigidos contra Emiratos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles. Costa condenó estas acciones y señaló que constituyen una violación de la soberanía y del derecho internacional, además de socavar la paz y la seguridad tanto a nivel regional como global.

Ambas partes analizaron asimismo la cooperación entre Emiratos, la Unión Europea y sus Estados miembros, así como las oportunidades para seguir ampliando los vínculos de forma que respalden intereses compartidos y generen beneficios mutuos.