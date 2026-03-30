Una reunión entre el CCG, Jordania y Rusia aborda las agresiones iraníes y la situación regional

RIAD, 30 de marzo de 2026 (WAM) — La reunión ministerial conjunta entre el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jordania y Rusia se celebró por videoconferencia bajo la presidencia de Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministro de Asuntos Exteriores de Baréin y presidente en ejercicio del Consejo Ministerial.

Al encuentro asistieron los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados del CCG, el secretario general del organismo, Jasem Mohamed Albudaiwi, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania.

El secretario general del CCG señaló que durante la reunión se abordaron las agresiones iraníes contra los países del Consejo y el Reino Hachemí de Jordania, además de analizar los últimos acontecimientos en la región y de intercambiar puntos de vista sobre los esfuerzos conjuntos para reforzar la seguridad y la estabilidad regional.