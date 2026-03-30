El Ministerio de Educación amplía la enseñanza a distancia hasta el 17 de abril

ABU DABI, 30 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Educación ha ampliado el régimen de enseñanza a distancia para todos los alumnos, así como para el personal docente y administrativo, hasta el viernes 17 de abril. La medida se aplica a guarderías, centros de educación infantil y colegios públicos y privados en todo el país.

El ministerio confirmó que la situación será reevaluada semanalmente.

Las direcciones de los centros educativos habían recibido previamente una guía completa para la enseñanza a distancia correspondiente al tercer trimestre académico. Este marco está diseñado para garantizar la continuidad educativa mediante horarios flexibles y actividades estructuradas, al tiempo que fomenta una comunicación activa y la cooperación con las familias.