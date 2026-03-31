El Centro Nacional de Meteorología prevé cielo parcialmente nuboso con lluvias dispersas para este miércoles

ABU DABI, 31 de marzo de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) prevé que el tiempo este miércoles sea parcialmente nuboso a intervalos nuboso, con precipitaciones de intensidad ligera a moderada en zonas dispersas.

Las lluvias podrían ser localmente intensas durante la mañana en algunas áreas del este y del norte, acompañadas de un ligero y progresivo descenso de las temperaturas, especialmente en las regiones occidentales.

En un comunicado difundido este martes, el organismo indicó que los vientos serán de flojos a moderados, con intervalos de mayor intensidad, especialmente en el mar, lo que provocará polvo y arena en suspensión en zonas terrestres. Soplarán del noroeste, con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en el mar.

En el golfo Arábigo, el estado del mar será de fuerte a muy fuerte en algunos momentos. La primera pleamar está prevista a las 12.48 y la segunda a la 01.35, mientras que la primera bajamar será a las 02.19 y la segunda a las 07.20.

En el mar de Omán, el oleaje será de moderado a fuerte. La primera pleamar se registrará a las 09.35 y la segunda a las 21.34, mientras que la primera bajamar tendrá lugar a las 15.32 y la segunda a las 04.00.