Las Fuerzas Armadas de Jordania interceptan y destruyen cuatro misiles iraníes

AMÁN, 31 de marzo de 2026 (WAM) — Las Fuerzas Armadas de Jordania, Ejército Árabe, informaron de que Irán lanzó cuatro misiles contra el territorio del reino en las últimas 24 horas.

En un comunicado recogido por la agencia oficial Petra, la Dirección de Medios Militares del mando general señaló que la Fuerza Aérea Real Jordana interceptó y destruyó con éxito los cuatro proyectiles.

Por su parte, el portavoz de la Dirección de Seguridad Pública indicó que las unidades competentes respondieron a 17 avisos relacionados con la caída de restos y proyectiles en las últimas 24 horas.

El portavoz precisó que no se registraron heridos, aunque sí se produjeron algunos daños materiales.