Bin Touq confirma la estabilidad de los precios y el suministro suficiente de bienes estratégicos durante una visita en Abu Dabi

ABU DABI, 31 de marzo de 2026 (WAM) — Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo, afirmó que los Emiratos Árabes Unidos, bajo las directrices de su sabia dirección, continúan reforzando su posición como un destacado centro regional de actividades económicas en el sector alimentario.

Destacó que el país cuenta con una infraestructura integrada basada en las mejores prácticas internacionales, tecnología avanzada y cadenas de suministro flexibles, lo que garantiza de forma eficaz la sostenibilidad y la abundancia de suministros alimentarios en los mercados locales.

Estas declaraciones se produjeron durante una visita de campo del ministro a Abu Dhabi Vegetable Oil Company (ADVOC), una de las principales empresas nacionales del país en el sector de fabricación de alimentos.

La visita tuvo como objetivo evaluar la eficiencia y preparación de las cadenas de suministro alimentario y los niveles de reservas estratégicas de productos esenciales, así como reforzar la colaboración entre los sectores público y privado.

Fue recibido por Nirman R. Shetty, director ejecutivo de ADVOC, junto con altos cargos de la empresa.

Bin Touq señaló que las industrias alimentarias, incluida la producción de aceites vegetales, representan un motor clave para fortalecer el sistema nacional de seguridad alimentaria mediante la mejora de la integración económica e industrial, el impulso de la producción local y el apoyo a la diversificación económica.

Añadió que las empresas nacionales del sector de fabricación de alimentos constituyen un modelo destacado de la avanzada industria emiratí, al apoyarse en las tecnologías de producción más recientes y cumplir los más altos estándares de seguridad y calidad alimentaria, lo que les permite expandirse a nivel local, regional y global. En el contexto actual, estas empresas desempeñan un papel fundamental para garantizar la continuidad de las cadenas de suministro alimentario y la estabilidad del mercado, reforzando la capacidad de los EAU para satisfacer la demanda de los consumidores y respaldando su posición entre los diez primeros países del Índice Global de Seguridad Alimentaria, en línea con la visión “We the UAE 2031”.

El ministro subrayó el compromiso de los EAU con el mantenimiento de la estabilidad del mercado y la garantía de la disponibilidad de bienes estratégicos en cantidades suficientes y seguras, en consonancia con la evolución regional y global.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), afirmó que el ministerio supervisa continuamente la evolución del mercado, reiterando su compromiso con la estabilidad de los precios y tranquilizando a la población al asegurar que esta estabilidad continuará en el próximo periodo.

Indicó que los EAU cuentan con un alto nivel de preparación para afrontar distintos escenarios y garantizar la disponibilidad ininterrumpida de bienes esenciales. Añadió que el Ministerio de Economía y Turismo emitirá esta semana decisiones destinadas a reforzar los mecanismos de control de precios y mejorar la transparencia del mercado.

Subrayó que la seguridad alimentaria es una prioridad nacional y una línea roja, señalando que las estrategias a largo plazo de los EAU se han centrado en construir un sistema integrado que garantice suministros alimentarios sostenibles.

Añadió que los clústeres económicos lanzados por los EAU el pasado septiembre han situado a las industrias alimentarias entre sus principales prioridades, lo que refleja la claridad de la orientación estratégica en este sector vital.

Badreya Al Maidoor, subsecretaria adjunta de Servicios de Apoyo del Ministerio de Economía y Turismo, confirmó la disponibilidad de productos esenciales en los puntos de venta minorista de todo el país. Señaló que el centro de atención del ministerio opera durante toda la semana y ha gestionado alrededor de 3.000 consultas desde el inicio del Ramadán mediante equipos de inspección especializados.

Falal Ameen, director ejecutivo de Ghitha Holding, afirmó que la visita refleja la solidez de la asociación estratégica entre los sectores público y privado y subraya su compromiso conjunto con el apoyo y fortalecimiento del sistema nacional de seguridad alimentaria de los EAU.

Añadió que la visita resulta especialmente relevante en un contexto de rápidos cambios regionales y globales, destacando la importancia de construir sistemas de suministro más flexibles y sostenibles. Indicó que el grupo continúa desarrollando capacidades de producción local y adoptando tecnologías avanzadas para garantizar la disponibilidad continua de productos alimentarios esenciales.

Abu Dhabi Vegetable Oil Company desempeña un papel clave en el apoyo a la seguridad alimentaria de los EAU al garantizar la disponibilidad de productos esenciales y mantener cadenas de suministro eficientes, contribuyendo a la estabilidad del mercado.

Durante la visita, el ministro examinó las distintas etapas de producción en la planta, desde la recepción de aceites crudos procedentes de los mercados globales, pasando por los procesos de refinado mediante tecnologías avanzadas, hasta el envasado final realizado bajo estrictos sistemas de control de calidad.

También revisó las avanzadas capacidades operativas de la planta, que superan las 200.000 toneladas métricas anuales, así como sus capacidades de almacenamiento, superiores a las 40.000 toneladas métricas, lo que mejora la eficiencia en la gestión de inventarios y garantiza la continuidad del suministro en los mercados locales y regionales.

La empresa distribuye cerca de 17 marcas de aceite de cocina a través de una red logística integrada y un moderno sistema de cadena de suministro, que incluye la fabricación y el envasado para terceros.

Los responsables de la empresa también informaron al ministro sobre su expansión regional e internacional, con productos que llegan a los países del CCG, Oriente Medio, Asia, el norte de África y el Cuerno de África, atendiendo a múltiples sectores, incluidos el comercio minorista, la industria alimentaria, la hostelería, entidades gubernamentales y organizaciones internacionales.

El comercio de productos alimentarios de los EAU alcanzó los 148.600 millones de dirhams en 2024, lo que supone un aumento del 16,8% en comparación con los 127.200 millones de dirhams de 2023, mientras que las exportaciones nacionales de alimentos crecieron un 10,9%, hasta los 24.200 millones de dirhams.