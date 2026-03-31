Abdullah bin Zayed recibe al ministro de Defensa de Grecia para abordar las relaciones estratégicas y la situación regional

ABU DABI, 31 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió a Nikos Dendias, ministro de Defensa Nacional de la República Helénica.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron las repercusiones de los ataques con misiles, calificados de terroristas y no provocados, lanzados por Irán contra Emiratos Árabes Unidos y varios países de la región. Examinaron el impacto de estas acciones en la seguridad y la paz regionales, sus graves implicaciones para la navegación internacional y la amenaza que suponen para el suministro energético mundial y la economía global.

El jefe de la diplomacia emiratí valoró altamente la visita del ministro Dendias, señalando que refleja la solidez de las relaciones estratégicas entre ambos países. Añadió que la visita confirma la plena solidaridad de Grecia con los EAU tras los ataques con misiles atribuidos a Irán.

Ambos ministros revisaron también las vías de cooperación y de acción conjunta en el marco de la asociación estratégica integral que une a los dos países.

El jeque Abdullah reafirmó la solidez de los lazos estratégicos entre Emiratos Árabes Unidos y Grecia, destacando el crecimiento y desarrollo continuos en todos los sectores bajo el respaldo de los líderes de ambos países.

A la reunión asistió Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado.