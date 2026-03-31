El presidente de los EAU recibe una llamada de su homólogo ruso

ABU DABI, 31 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Durante la conversación, ambas partes abordaron la evolución de la situación en la región en un contexto de escalada militar en curso y sus graves implicaciones para la paz y la seguridad regionales e internacionales, así como sus repercusiones negativas sobre la navegación marítima internacional y la economía global.